МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 10 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Названы сроки выхода мировой экономики на докризисный уровень

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.

Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации почти на 316 миллиардов рублей.

Минфин РФ допускает сокращение объема заимствований в 2021 году, это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов. Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.