МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Нерезиденты в феврале продали российских акций на 38,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. Дефицит бюджета России за два месяца составил 644,9 миллиарда рублей

"На фоне роста доходностей казначейских облигаций США на вторичных биржевых торгах в феврале наблюдалось возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков, продавших ценных бумаг на сумму 38,2 миллиарда рублей", — указывается там же.

Основными покупателями выступали системно значимые кредитные организации (33,6 миллиарда рублей), также покупки осуществляли прочие банки (5 миллиардов рублей), поясняется в обзоре.

ВЛОЖЕНИЯ В ОФЗ

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за февраль снизилась на 0,8 процентного пункта — до 22%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за февраль 2021 года снизилась на 0,8 процентного пункта и составляет 22%, а объем вложений сократился на 74 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

При этом доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец февраля составляла 35,1%, за месяц снизившись на 1,4 процентного пункта, а объем их вложений в фиксированные инструменты снизился на 69 миллиардов рублей.

"Кривая доходностей ОФЗ в феврале сдвинулась вверх по всем срокам, наиболее сильный рост произошел на участке от четырёх до десяти лет. В среднем по наиболее ликвидным срокам до погашения доходности выросли на 48 базисных пунктов. Увеличение доходностей ОФЗ связано с продолжающимся ростом инфляционных ожиданий после нового плана поддержки экономики США (и в целом с ростом доходностей в США) и оттоком иностранных инвесторов из‑за увеличения санкционных рисков", — отмечают в ЦБ.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ в феврале стали системно значимые кредитные организации и некредитные финансовые организации: их доли покупок составляли 43 и 30% соответственно, а нерезиденты снизили свою долю до 20% (в январе – 41%). В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов увеличился до 29 миллиардов рублей (в январе – 25 миллиардов). Объемы покупок системно значимых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в феврале выросли до 62 и 43 миллиардов рублей соответственно.

На вторичных биржевых торгах нерезиденты продолжили продавать ОФЗ: в феврале нетто-продажи составили 65 миллиардов рублей, в январе было 34 миллиарда, а в декабре 2020 года – 25 миллиардов рублей. Поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации и прочие банки, осуществившие в феврале нетто-покупки ОФЗ на 59 и 22 миллиарда рублей соответственно.

ВЛОЖЕНИЯ В ВАЛЮТУ

Нерезиденты в феврале купили валюты на российском рынке на 72,2 миллиарда рублей против 124,1 миллиарда в январе, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

"Темпы покупки валюты иностранными участниками на внутреннем рынке снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале дочерние иностранные банки и нерезиденты в совокупности приобрели валюту на сумму 72,2 миллиарда рублей (по сравнению с 124,1 миллиарда рублей в январе)", — говорится в обзоре.

Население в феврале также покупало иностранную валюту (на 600 миллионов долларов) — в крупнейших российских банках и на Московской бирже через брокеров — НФО (некредитные финансовые организации). В аналогичный период 2020 года население, напротив, больше продавало иностранную валюту – на общую сумму 200 миллионов долларов, оценили в ЦБ.