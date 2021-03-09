МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Нерезиденты в феврале продали российских акций на 38,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"На фоне роста доходностей казначейских облигаций США на вторичных биржевых торгах в феврале наблюдалось возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков, продавших ценных бумаг на сумму 38,2 миллиарда рублей", — указывается там же.
Основными покупателями выступали системно значимые кредитные организации (33,6 миллиарда рублей), также покупки осуществляли прочие банки (5 миллиардов рублей), поясняется в обзоре.
ВЛОЖЕНИЯ В ОФЗ
Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за февраль снизилась на 0,8 процентного пункта — до 22%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за февраль 2021 года снизилась на 0,8 процентного пункта и составляет 22%, а объем вложений сократился на 74 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
При этом доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец февраля составляла 35,1%, за месяц снизившись на 1,4 процентного пункта, а объем их вложений в фиксированные инструменты снизился на 69 миллиардов рублей.
"Кривая доходностей ОФЗ в феврале сдвинулась вверх по всем срокам, наиболее сильный рост произошел на участке от четырёх до десяти лет. В среднем по наиболее ликвидным срокам до погашения доходности выросли на 48 базисных пунктов. Увеличение доходностей ОФЗ связано с продолжающимся ростом инфляционных ожиданий после нового плана поддержки экономики США (и в целом с ростом доходностей в США) и оттоком иностранных инвесторов из‑за увеличения санкционных рисков", — отмечают в ЦБ.
Основными покупателями на аукционах ОФЗ в феврале стали системно значимые кредитные организации и некредитные финансовые организации: их доли покупок составляли 43 и 30% соответственно, а нерезиденты снизили свою долю до 20% (в январе – 41%). В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов увеличился до 29 миллиардов рублей (в январе – 25 миллиардов). Объемы покупок системно значимых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в феврале выросли до 62 и 43 миллиардов рублей соответственно.
На вторичных биржевых торгах нерезиденты продолжили продавать ОФЗ: в феврале нетто-продажи составили 65 миллиардов рублей, в январе было 34 миллиарда, а в декабре 2020 года – 25 миллиардов рублей. Поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации и прочие банки, осуществившие в феврале нетто-покупки ОФЗ на 59 и 22 миллиарда рублей соответственно.
ВЛОЖЕНИЯ В ВАЛЮТУ
Нерезиденты в феврале купили валюты на российском рынке на 72,2 миллиарда рублей против 124,1 миллиарда в январе, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".
"Темпы покупки валюты иностранными участниками на внутреннем рынке снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале дочерние иностранные банки и нерезиденты в совокупности приобрели валюту на сумму 72,2 миллиарда рублей (по сравнению с 124,1 миллиарда рублей в январе)", — говорится в обзоре.
Население в феврале также покупало иностранную валюту (на 600 миллионов долларов) — в крупнейших российских банках и на Московской бирже через брокеров — НФО (некредитные финансовые организации). В аналогичный период 2020 года население, напротив, больше продавало иностранную валюту – на общую сумму 200 миллионов долларов, оценили в ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20210309/833195391.html