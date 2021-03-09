МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Высокая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к потенциальному выходу из облигаций федерального займа (ОФЗ) иностранных участников, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Банк России отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами

ЦБ РФ в рамках мониторинга системных рисков проанализировал структуру инвесторов в ОФЗ согласно депозитарным данным на начало 2021 года. В российские государственные ценные бумаги на эту дату инвесторы осуществили вложения через компании из 67 стран. При этом на 10 стран с наибольшей долей компаний, осуществляющих вложения инвесторов (включая Россию), приходится 98,3% рынка ОФЗ. Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ, по данным депозитариев, составила на начало года 23,3%, снизившись за 2020 год на 8,9% в результате роста общего объема рынка и небольшого участия нерезидентов в новых размещениях.

В разбивке по странам наибольшая доля вложений среди стран-нерезидентов от общего объема рынка ОФЗ принадлежит инвесторам, осуществляющим вложения или ведущим депозитарный учет через компании из Великобритании и США (по 6,9%, что в объемах по номиналу составляет 947 и 944 миллиарда рублей соответственно), Бельгии (3%) и Сингапура (1,5%). При этом суммарные вложения инвесторов через компании из Великобритании и США (13,8%, или 1,891 триллиона рублей по номиналу) превышают суммарные вложения инвесторов из иных иностранных юрисдикций (9,4%, или 1,288 триллиона рублей по номиналу).

Среди всех нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, доля присутствия аффилированных с Россией лиц составляет менее 1% (без учета номинальных держателей, осуществивших вложения в интересах аффилированных с Россией лиц), что говорит о высокой доле спроса на ОФЗ со стороны "настоящих" нерезидентов, отмечают в ЦБ.

"Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств. В то же время в целом небольшая доля иностранных участников на рынке, стабильность спроса со стороны локальных инвесторов и низкий уровень государственного долга обеспечивают устойчивость российского рынка ОФЗ", — говорится в обзоре.

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.