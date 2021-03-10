МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Биткоин продолжит отыгрывать прежние падения и в среду может подойти к стоимости в 57,2 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Хотя общий психологический фон остается очень активным, подталкивая биржевой курс биткоина вверх, настроения многих участников все же остаются сдержанными. Отыгрывая прежние падения, сегодня первая криптовалюта может подойти к отметке в $57 200 за монету", — сказал эксперт.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.17 мск снижался в цене на 1,18% — до 53,662 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена росла и достигала 55,8 тысячи долларов, максимального значения с конца февраля. Россиян предупреждают о значительном росте доли нелегальных сигарет

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 0,61% — до 53,619 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.