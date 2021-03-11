МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" изменит правила конвертации валют по картам с 28 апреля. Количество банковских карт на руках россиян достигло рекорда

"С 28 апреля платежная система "Мир" поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчёта между банками", — сообщается в газете "Известия" со ссылкой на бюллетень платежной системы.

По данным издания, изменения своевременны, учитывая открытие границ и расширение числа стран, в которых можно использовать карту "Мир". Отмечается, что нововведение позволит повысить прозрачность и удобство валютных операций, так как на данный момент платежная система использует при конвертации курс валюты, установленный на дату расчета между банками.

"Это может происходить через несколько суток после проведения платежа — например, если покупка совершена в выходной или праздничный день. При резком скачке курса клиент теряет часть средств на невыгодной конвертации", — говорится в газете.

Как сообщили изданию в Национальной системе платежных карт, изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран. Добавляется, что информацию о переходе на новый стандарт расчета курса валютных операций по картам "Мир" газете подтвердили в таких крупных банках, как Росбанк, Почта банк и Газпромбанк.

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