МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Очень часто владельцы кредитных карт оказываются в недоумении, увидев выписку по счёту. Они не понимают, откуда взялась "лишняя" сумма долга на кредитке. Дело в том, что каждый банк может налагать на карту дополнительные расходы или менять условия обслуживания, поэтому прежде чем что-либо подписать, внимательно прочтите договор. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский. Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит

"Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счёт комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчëта, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия", — предупредил эксперт.

"Лишняя" сумма долга может возникнуть из-за выхода за пределы лимита. Многие банки предпочитают не ставить жесткие рамки и не обрубать доступ клиенту к средствам при достижении установленного лимита, однако деньги свыше того самого лимита будут дороже.

Просроченные платежи — это ещё одна из причин появления внезапного долга на кредитке. Зачастую это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода. К примеру, грейс-период по карте составляет 45 дней. "Но тут нужно смотреть, с какого числа по договору идет отсчёт. Если с момента выдачи транша, то у вас есть 45 дней. Если с первого числа месяца, в котором была совершена операция, а вы провели оплату 20-го числа, то у вас в запасе только 25 дней", — указал Рогачевский. Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить

Также "лишняя" сумма долга может возникнуть и за счет дополнительных услуг.

"Если вы не можете понять, откуда взялась "лишняя" сумма, проще всего обратиться в банк за детализацией операций, проводимых по карте", — резюмировал эксперт.