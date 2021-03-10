Эксперт рассказал, откуда берется "лишняя" сумма долга на кредитке
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Очень часто владельцы кредитных карт оказываются в недоумении, увидев выписку по счёту. Они не понимают, откуда взялась "лишняя" сумма долга на кредитке. Дело в том, что каждый банк может налагать на карту дополнительные расходы или менять условия обслуживания, поэтому прежде чем что-либо подписать, внимательно прочтите договор. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счёт комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчëта, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия", — предупредил эксперт.
"Лишняя" сумма долга может возникнуть из-за выхода за пределы лимита. Многие банки предпочитают не ставить жесткие рамки и не обрубать доступ клиенту к средствам при достижении установленного лимита, однако деньги свыше того самого лимита будут дороже.
Просроченные платежи — это ещё одна из причин появления внезапного долга на кредитке. Зачастую это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода. К примеру, грейс-период по карте составляет 45 дней. "Но тут нужно смотреть, с какого числа по договору идет отсчёт. Если с момента выдачи транша, то у вас есть 45 дней. Если с первого числа месяца, в котором была совершена операция, а вы провели оплату 20-го числа, то у вас в запасе только 25 дней", — указал Рогачевский.
Также "лишняя" сумма долга может возникнуть и за счет дополнительных услуг.
"Если вы не можете понять, откуда взялась "лишняя" сумма, проще всего обратиться в банк за детализацией операций, проводимых по карте", — резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210310/833193706.html