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Чистая прибыль "Тинькофф" по МСФО в 2020 году выросла на 22,4%
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Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group) по МСФО в 2020 году выросла на 22,4% в годовом выражении и составила 44,2 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. При этом в... ПРАЙМ, 11.03.2021
отчетность, чистая прибыль, тинькофф, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group) по МСФО в 2020 году выросла на 22,4% в годовом выражении и составила 44,2 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
При этом в четвертом квартале 2020 года прибыль компании выросла на 12%, до 12,3 миллиарда рублей.
Таким образом, показатели чистой прибыли "Тинькофф" за двенадцать месяцев и четвертый квартал оказались примерно на уровне консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль группы за январь-декабрь составит 44 миллиарда рублей, а за четвертый квартал — 12,1 миллиарда рублей.
Компания ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 миллиардов рублей.
"Учитывая постепенное восстановление экономической активности и высокие результаты за 2020 год группа объявляет о следующем прогнозе на 2021 год: чистая прибыль — не менее 55 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.
Группа также ожидает, что по итогам года ее кредитный портфель вырастет более чем на 30%, стоимость риска составит 7-8%, а стоимость фондирования — около 3-4%.