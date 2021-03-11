МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group) по МСФО в 2020 году выросла на 22,4% в годовом выражении и составила 44,2 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

При этом в четвертом квартале 2020 года прибыль компании выросла на 12%, до 12,3 миллиарда рублей. "Тинькофф" планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году

Таким образом, показатели чистой прибыли "Тинькофф" за двенадцать месяцев и четвертый квартал оказались примерно на уровне консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль группы за январь-декабрь составит 44 миллиарда рублей, а за четвертый квартал — 12,1 миллиарда рублей.

Компания ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 миллиардов рублей.

"Учитывая постепенное восстановление экономической активности и высокие результаты за 2020 год группа объявляет о следующем прогнозе на 2021 год: чистая прибыль — не менее 55 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Группа также ожидает, что по итогам года ее кредитный портфель вырастет более чем на 30%, стоимость риска составит 7-8%, а стоимость фондирования — около 3-4%.