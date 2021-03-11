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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833208094.html
Власти оценят необходимость дополнительной защиты неопытных инвесторов
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Минэкономразвития, Минфин и Росфинмониторинг совместно с Банком России до 30 апреля проанализируют, нужна ли неопытным инвесторам дополнительная защита, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 11.03.2021
михаил мишустин, инвесторы, новости, финансы, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минфин и Росфинмониторинг совместно с Банком России до 30 апреля проанализируют, нужна ли неопытным инвесторам дополнительная защита, сообщила пресс-служба кабмина.
"До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Центробанком проанализируют, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации.