МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минфин и Росфинмониторинг совместно с Банком России до 30 апреля проанализируют, нужна ли неопытным инвесторам дополнительная защита, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

"До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Центробанком проанализируют, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации.