МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет стал пятым человеком в списке миллиардеров Forbes, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов, сообщил журнал. Основатель Zoom перевел неизвестным часть доли стоимостью в $6 миллиардов

Как следует из данных Forbes Real-Time, богатство Баффета за минувшие сутки выросло на 1,8 миллиарда долларов, до 100,3 миллиарда. На данный момент он находится на пятом месте в списке миллиардеров.

Помимо него, по данным Forbes, богатством более чем в 100 миллиардов долларов обладают лидер списка миллиардеров и глава Amazon Джефф Безос (179,6 миллиарда), находящийся на втором месте и владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla Илон Маск (165,1 миллиарда), следующий за ним президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (158,5 миллиарда долларов) и занявший четвертую строчку основатель Microsoft Билл Гейтс (125,6 миллиарда).

Berkshire Hathaway — холдинговая компания с активами в различных отраслях экономики: страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика. Баффет, многолетний успешный инвестор, за которым закрепилось прозвище "оракула из Омахи", известен своим принципом вкладывать в тот бизнес, который "понимаешь".