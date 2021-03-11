МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Вскрыто хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка путем аферы с кредитом, задержаны три сотрудника фирмы "Интерторг", развивавшей магазины SPAR на северо-западе России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сбер" рассказал о росте трат россиян в сети на триллион рублей

"Пресечена деятельность организованной группы, предположительно, причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", — сказала Волк.

Она добавила, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД ИнтерТорг" предоставили в банк заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры без намерения выполнить обязательства.

"После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее восьми миллиардов рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО "ТД ИнтерТорг" признано банкротом… Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", — добавила Волк. Названы уязвимые места банковских приложений

В офисах и местах проживания подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для дела. Также следователи следственного департамента МВД России назначили производство судебных экспертиз, провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации. Проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами.

"Интерторг" развивал магазины Spar на Северо-Западе России — в частности, в Петербурге.