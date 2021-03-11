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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833213541.html
Международные резервы России за неделю сократились на 1,6%
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Международные резервы РФ с 26 февраля по 5 марта сократились на 1,6% и составили 580,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 5... ПРАЙМ, 11.03.2021
международные резервы рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 февраля по 5 марта сократились на 1,6% и составили 580,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 5 марта составили 580,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 9,5 миллиарда долларов, или на 1,6%, в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.