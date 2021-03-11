МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ постепенно и осторожно движутся в сторону полной отмены обязательного возврата валютной выручки в РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Силуанов не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

"Мы отменили уже полностью возврат валютной выручки по рублевым контрактам, и сейчас говорим о постепенной до 2024 года отмене (возврата – ред.) и остальной валютной выручки. Что касается штрафов и наказаний за нарушения валютного законодательства – то они существенно снижены", — отметил Силуанов.

"Мы постепенно движемся, потому что вопрос возврата валютной выручки все-таки влияет на платежный баланс. Центральный банк очень справедливо к этому осторожно относится. Мы здесь с коллегами из ЦБ движемся в этом направлении", – добавил он.

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