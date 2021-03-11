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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833213732.html
Силуанов высказался об отмене возврата валютной выручки
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Минфин и ЦБ постепенно и осторожно движутся в сторону полной отмены обязательного возврата валютной выручки в РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании у... ПРАЙМ, 11.03.2021
антон силуанов, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ постепенно и осторожно движутся в сторону полной отмены обязательного возврата валютной выручки в РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Мы отменили уже полностью возврат валютной выручки по рублевым контрактам, и сейчас говорим о постепенной до 2024 года отмене (возврата – ред.) и остальной валютной выручки. Что касается штрафов и наказаний за нарушения валютного законодательства – то они существенно снижены", — отметил Силуанов.
"Мы постепенно движемся, потому что вопрос возврата валютной выручки все-таки влияет на платежный баланс. Центральный банк очень справедливо к этому осторожно относится. Мы здесь с коллегами из ЦБ движемся в этом направлении", – добавил он.
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