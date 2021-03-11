МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Фонд Национального благосостояния (ФНБ) при сохранении текущей цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей, эти деньги нужно направлять на финансирование инвестиционных проектов в России, а правительство должно в месячный срок представить соответствующие предложения, заявил президент России Владимир Путин. Глава Минфина объяснил, в какие проекты нужно вкладывать ФНБ

"Прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнкты фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. В соответствие с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% (ВВП – ред.) могу быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.

"Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты", – добавил он.

Глава государства поручил властям провести инвентаризацию существующих проектов, определить какие из них уже хорошо проработаны и принять решения об инвестициях.

Объем ФНБ на 1 марта составлял 13,552 триллиона рублей, при этом ликвидная часть фонда составила эквивалент 8,687 триллиона рублей, или 7,5% прогнозируемого на текущий год объема ВВП. Согласно действующему законодательству, расходование средств фонда на инфраструктурные проекты возможно, когда ликвидная часть фонда превышает 7% ВВП.