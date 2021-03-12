МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса. Немец приехал в Россию ради прививки и поделился впечатлениями

"Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", — сказала она в интервью газете "Известия".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.

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