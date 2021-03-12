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Набиуллина заявила, что привилась от коронавируса
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса. "Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", — сказала она в... ПРАЙМ, 12.03.2021
коронавирус, вакцина, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса.
"Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", — сказала она в интервью газете "Известия".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.
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