Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Коллективный иммунитет должен сформироваться в России к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. Такой прогноз в интервью "Известиям" дал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
По его оценке, сейчас наблюдается нисходящая стадия пандемии, потому что во многих странах нарабатывается иммунная прослойка.
"Мы уже знаем, что число людей, которые встретились с вирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев", — сказал он.
По словам специалиста, вполне возможен сценарий, согласно которому популяционный иммунитет должен сформироваться в России к августу.
"Это абсолютно реально, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — мы можем достичь этих сроков и раньше", — отметил врач.
Он считает, что даже у если тех, кто встретился с COVID-19 год назад, исчезли антитела, все равно остались клетки памяти, и повторная встреча с инфекцией должна пройти легче.
По словам Лукашева, мир уже прошел самую тяжелую часть пандемии, и она постепенно идет к завершению.
Как отметил врач, вакцины от коронавируса показали свою эффективность и безопасность, а новых препаратов для лечения COVID-19 врачи не ждут, поскольку им хватает существующих.
Читайте также:
Королевство Марокко зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V"
https://1prime.ru/society/20210311/833205115.html