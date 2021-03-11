МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Коллективный иммунитет должен сформироваться в России к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. Такой прогноз в интервью "Известиям" дал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Ученые назвали возможную причину передачи COVID-19 от животных людям

По его оценке, сейчас наблюдается нисходящая стадия пандемии, потому что во многих странах нарабатывается иммунная прослойка.

"Мы уже знаем, что число людей, которые встретились с вирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев", — сказал он.

По словам специалиста, вполне возможен сценарий, согласно которому популяционный иммунитет должен сформироваться в России к августу.

"Это абсолютно реально, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — мы можем достичь этих сроков и раньше", — отметил врач.

Он считает, что даже у если тех, кто встретился с COVID-19 год назад, исчезли антитела, все равно остались клетки памяти, и повторная встреча с инфекцией должна пройти легче.

По словам Лукашева, мир уже прошел самую тяжелую часть пандемии, и она постепенно идет к завершению.

Как отметил врач, вакцины от коронавируса показали свою эффективность и безопасность, а новых препаратов для лечения COVID-19 врачи не ждут, поскольку им хватает существующих.

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