МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 марта составил 19,211 триллиона рублей против 18,371 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель вырос на 4,6%, или на 839,8 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,321 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,562 триллиона рублей), обязательные резервы (722 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,063 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (543,2 миллиарда рублей).