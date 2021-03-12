2021-03-12T09:56:50+03:00
2021-03-12T09:56:50+03:00
2021-03-12T09:56:50+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210312/833220530.html
Денежная база России в широком определении за февраль выросла на 4,6%
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 марта составил 19,211 триллиона рублей против 18,371 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким... ПРАЙМ, 12.03.2021
цб рф, денежная база, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 марта составил 19,211 триллиона рублей против 18,371 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 4,6%, или на 839,8 миллиарда рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,321 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,562 триллиона рублей), обязательные резервы (722 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,063 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (543,2 миллиарда рублей).