МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 5 марта составил 13,828 триллиона рублей против 13,727 триллиона на 26 февраля, сообщил Банк России. Денежная база России в широком определении за февраль выросла на 4,6%

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 100,5 миллиарда рублей, или на 0,73%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.