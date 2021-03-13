МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Bank of America заявил о переходе инвесторов от инвестиций в золото к вложениям в ценные бумаги, пишет РБК.

Инвесторы на неделе (завершилась 10 марта) вкладывались в акции, освобождая под это деньги из вложений в золото и облигации на неделе. Об этос в пятницу свидетельствовали данные Bank of America.

Еженедельный отчет BofA показывает, что инвесторы вложили в акции $31,5 миллиарда.

В этот же временной отрезок из золота было выведено $1,8 миллиарда, из облигаций — $15,4 миллиарда.

Доходность облигаций за предыдущую неделю выросла на фоне инфляционных опасений.При этом высоколиквидные технологические акции распродавались по мере того, как инвесторы обращались к более дешевым ценным бумагам.

"Мы считаем, что 2020 год ознаменовался очень низким уровнем инфляции и ставок", — сообщил BofA в отчете, отмечая сильную опережающую динамику индекса Russell 2000 в сравнении с технологическим NASDAQ.

Банк отметил также, что правительство США каждый час в текущем 2021 году тратить $879 миллионов. Это приведет либо к росту доходности облигаций, либо к падению курса доллара для фиксации фискального избытка.

При этом устойчивость американского долга вызовет более высокую волатильность тогда, когда повышенная доходность будет сочетаться с более низким курсом американской национальной валюты.