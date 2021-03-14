МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Главным образом при выборе ипотечного кредита россияне (92%) ориентируются на уровень процентной ставки, однако это далеко не единственный критерий принятия решения, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В онлайн-исследовании приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%). У 40% респондентов нет детей. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

"73% респондентов ценят надежность банка. Для 55% важно, что будет после: комфортное обслуживание кредита, доступность службы поддержки, простые способы погашения, в том числе и досрочного, ведь жить с ипотекой долго. 42% отдают предпочтение своему зарплатному банку. Почти четверть (24%) опрошенных доверяют рекомендации друзей. Для трети россиян важна возможность подачи документов на ипотеку онлайн, а для 38% — скорость рассмотрения заявки", — показал опрос.

При оформлении ипотечного кредита для большинства россиян (79%) важнее размер ежемесячного платежа, чем срок выплат – они предпочитают платить меньше, до дольше. По данным аналитиков, эта тенденция сохраняется уже не первый год.