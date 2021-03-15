МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Настроения на крипторынке в понедельник противоречивы, однако к вечеру курс биткоина все же может подняться до 61,5 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

С одной стороны, есть основания предполагать, что в течение ближайших нескольких дней биткоин продолжит резко расти в цене, считает эксперт. Но, с другой стороны, он отмечает стратегическое замедление динамики финансовой активности, хорошо заметное уже не только на месячных, но и на недельных данных. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

Вероятно, близится затяжная остановка роста и серьезная корректировка вниз, ожидает собеседник агентства. "Когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока сказать трудно. Так или иначе, но к вечеру 15 марта мы ожидаем, что биржевой курс первой криптовалюты подойдет к отметке в 61 500 долларов за монету", — сказал Панушкин.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость биткоина сейчас снижается и находится ниже 60 тысяч долларов после того, как в минувшие выходные она несколько раз обновила исторический рекорд выше этой отметки.

Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.00 мск снижался в цене на 3,35%, до 59 038 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 3,56%, до 59 012 долларов. В минувшие выходные стоимость биткоина взлетела и достигла нового исторического рекорда в 61 844 доллара.