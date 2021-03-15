МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2020 году выросла на 18,4%, до 266,9 миллиона долларов, сообщается в материалах компании.

Выручка группы за отчетный период выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,351 миллиарда долларов, показатель EBITDA вырос на 9,8%, до 903,4 миллиона долларов, а рентабельность по EBITDA выросла на 1,9 пункта — до 66,9%.

"Чистая прибыль выросла на 18,4% и составила 266,9 миллиона долларов США. Положительная динамика производственных и финансовых показателей обусловлена последовательным устойчивым ростом индустриального сегмента бизнеса СКФ, а также высокими результатами работы конвенционального танкерного флота в первой половине 2020 года", — говорится в сообщении.

Учитывая достигнутые финансовые показатели конвенционального сегмента в первом полугодии, целевые дивидендные выплаты по результатам всего года составят 225 миллионов долларов при условии утверждения этого решения советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании, также отмечается в сообщении. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

Группа компаний "Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также в обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

ПОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ

Акции "Совкомфлота" подскакивали более чем на 3% после публикации данных по МСФО за 2020 год, следует из данных торгов на Московской бирже.

К 10.19 мск акции "Совкомфлота" росли на 1,75% и уже поднимались на 3,09% — до 93,5 рубля, при этом индекс Мосбиржи растет на 0,71%.

Ранее в понедельник компания, в частности, сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в 2020 году выросла на 18,4% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 266,9 миллионов долларов. Выручка группы за отчетный период выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,351 миллиарда долларов, показатель EBITDA вырос на 9,8%, до 903,4 миллиона долларов, а рентабельность по EBITDA выросла на 1,9 пункта — до 66,9%.