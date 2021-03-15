МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк взял рэпера Алишера Моргенштерна на должность по работе с молодежью, которую создали специально под него, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО выросла в два раза

"Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. У него будут конкретные бизнес-цели: привлечение не менее 100 тысяч новых клиентов", — приводится в сообщении комментарий директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова.

В пресс-службе уточнили, что ходить в офис рэпер будет с конца марта, сейчас он работает удаленно.

В конце февраля стало известно, что ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка.

Как следует из материалов ведомства, в клипе исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту Альфа-банка, называет финансовую организацию лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, а также в клипе не указана организационно-правовая форма банка. Образ девушек в рекламе, по мнению ФАС, противоречит реальному образу сотрудников банка: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье.

Гиязов заявил тогда, что Альфа-банк не согласен с претензиями ФАС к ролику. Клип — это не реклама в буквальном смысле, а мнение блогера, его собственный контент.