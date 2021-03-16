МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россияне всех возрастов используют конверты для хранения денежных средств: самую крупную сумму — 14,3 тысячи рублей — с их помощью откладывают граждане в возрасте 46-55 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Сбера".

"Конверт" — один из онлайн-сервисов "Сбера" по управлению личными финансами. Принцип работы онлайн-конверта построен по аналогии с бумажным: клиент откладывает деньги и тратит их в любой момент. По словам старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Натальи Алымовой, сервисом воспользовались уже 1,3 миллиона клиентов, а всего на счетах в конвертах сейчас находится около 5,5 миллиарда рублей. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

По данным компании, россияне до 18 лет в среднем в конверте хранят около 1,1 тысячи рублей, а до 25 лет — уже 4,8 тысячи рублей. Граждане в возрасте от 26 до 35 лет откладывают в конверт 9,2 тысячи рублей, в возрасте 36-45 лет — 11,6 тысячи рублей. Самыми "запасливыми" являются пользователи от 46 до 55 лет, у которых в конверте хранится 14,3 тысячи рублей. Клиенты старше в среднем копят около 13,4 тысячи рублей в конверте.

Самые активные пользователи онлайн-сервиса — жители Московского региона: на Москву и Московскую область приходится 18% от общего числа пользователей конвертов. В топ-5 регионов входят также Краснодарский край (5,4%), Свердловская область (4,2%), Татарстан (3,6%) и Башкортостан (3,2%). Меньше всего конвертов — 227 — открыли жители Чукотского автономного округа.

Однако этот регион лидирует по средней сумме в конверте: 17,6 тысячи рублей. В тройку лидеров также входит конверт москвича с 13,4 тысячами рублей и жителя Магаданской области с 12,7 тысячи рублей.

При этом более половины россиян (55%), использующих конверты для хранения средств, используют его для "заначки", которая в среднем составляет 8 тысяч рублей. Ещё 10% откладывают в конверты, чтобы купить подарки — в среднем на эту цель направляют 4 тысячи рублей, а еще 3% — откладывают в среднем 6 тысяч рублей для оплаты обучения, а 2% — 9 тысяч рублей на лечение. Еще 30% пользователей откладывают в конверты деньги на аренду квартиры, коммунальные платежи, абонемент в спортзал, отпуск, автошколу и другие предстоящие расходы.