2021-03-16T12:23:23+03:00
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2021
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В Банке России назвали новое преимущество цифрового рубля
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Цифровой рубль – это иное качество расчетов с точки зрения бюджета и социальных выплат, он позволит проследить все этапы совершаемых платежей от начала и до конца, заявила первый... ПРАЙМ, 16.03.2021
рубль, цифровая валюта, банк россии, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цифровой рубль – это иное качество расчетов с точки зрения бюджета и социальных выплат, он позволит проследить все этапы совершаемых платежей от начала и до конца, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на коллегии Федерального казначейства.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.
"Конечно, цифровой рубль – это абсолютно иное качество платежей с точки зрения бюджетной сферы и социальных выплат, который даст нам возможность в онлайне и с признаками "окрашивания"… видеть всю цепочку платежей от начала до конца. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы этот проект будем двигать вперед и достаточно быстро его запустим", — подчеркнула Скоробогатова.
"Была встреча у Антона Германовича (Силуанова, министра финансов России – ред.), мы обсуждали этот проект, с Романом Евгеньевичем (Артюхиным, главой Федерального казначейства – ред.) уже начали работать в этом направлении", — также сказала она.