МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цифровой рубль – это иное качество расчетов с точки зрения бюджета и социальных выплат, он позволит проследить все этапы совершаемых платежей от начала и до конца, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на коллегии Федерального казначейства.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

"Конечно, цифровой рубль – это абсолютно иное качество платежей с точки зрения бюджетной сферы и социальных выплат, который даст нам возможность в онлайне и с признаками "окрашивания"… видеть всю цепочку платежей от начала до конца. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы этот проект будем двигать вперед и достаточно быстро его запустим", — подчеркнула Скоробогатова.

"Была встреча у Антона Германовича (Силуанова, министра финансов России – ред.), мы обсуждали этот проект, с Романом Евгеньевичем (Артюхиным, главой Федерального казначейства – ред.) уже начали работать в этом направлении", — также сказала она.