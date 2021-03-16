МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупку 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), сообщил банк. Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО выросла в два раза

"Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России. Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 миллиардов рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сделки ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.

Ранее ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова.