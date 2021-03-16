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Альфа-банк предоставил ТМК кредит на покупку акций ЧТПЗ
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Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупку 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ),... ПРАЙМ, 16.03.2021
чтпз, тмк, альфа-банк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупку 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), сообщил банк.
"Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России. Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 миллиардов рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сделки ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.
Ранее ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова.