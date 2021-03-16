МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Выдачи кредитов наличными в феврале в России выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,27 миллиона, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Банки выдали в феврале 2021 года 1,27 миллиона нецелевых потребительских кредитов ("кредитов наличными"), что на 2% больше, чем в феврале 2020 года. По сравнению с январем 2021 года количество новых кредитов выросло на 14%", — сообщила пресс-служба ОКБ. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

По данным бюро, среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач, самая высокая динамика по отношению к февралю прошлого года была в Тюменской области (+20%), Югре (+12%) и Санкт-Петербурге (+11%), а самая низкая — в Самарской области (-8%), Оренбургской области (-10%) и Приморском крае (-13%). В Москве выдачи выросли на 2%.

"Выдачи кредитов наличными показали небольшой рост по сравнению с докризисным уровнем. Произошло это на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей. По сравнению с январем выдачи выросли значительно, но это объясняется тем, что первый месяц года традиционно является слабым в кредитовании из-за большого числа выходных дней", — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.