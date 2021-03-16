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https://1prime.ru/finance/20210316/833245511.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ трех серий
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Минфин России на аукционах 17 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным... ПРАЙМ, 16.03.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 17 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей.
Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 359,2 миллиарда рублей.