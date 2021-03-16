МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 17 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 30 миллиардов рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,222 миллиарда рублей.

Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 359,2 миллиарда рублей.