МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Физлица в прошлом году отправили из России за рубеж 40,1 миллиарда долларов США – это минимальное значение с 2018 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

По сравнению с 2019 годом (41,7 миллиарда долларов) эта сумма снизилась на 3,8%. Поступления в пользу физлиц из-за рубежа в Россию также показали отрицательную динамику: они снизились на 6,7% и составили 23,4 миллиарда долларов.

Любопытную динамику при этом можно отметить по средним суммам денежных переводов: за рубеж как в прошлом, так и в 2019 году в среднем отправляли по 144 доллара, а в Россию приходило в среднем на 12,4% меньше (296 долларов в 2020 году против 338 долларов в 2019 году).

Традиционным лидером по переводам за границу в прошлом году осталась Швейцария – туда перевели 7,8 миллиарда долларов. На втором месте среди стран дальнего зарубежья расположилась Великобритания (2,7 миллиарда), а на третьем оказались США (2,3 миллиарда долларов). Из государств СНГ больше всего ушло в Узбекистан (4,4 миллиарда), Таджикистан и Киргизию (по 1,7 миллиарда). На Украину ушло 430 миллионов, а в Белоруссию – 237 миллионов.

Что касается переводов в Россию, там сохранилась та же тройка лидеров: Швейцария (5,5 миллиарда), США (2,1 миллиарда) и Великобритания (1,6 миллиарда). Среди государств СНГ физлица получили больше всего из Казахстана (1,4 миллиарда), Армении (378 миллионов) и Киргизии (316 миллионов).