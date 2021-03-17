МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков назвал бизнесменов, которые, по его мнению, станут самыми богатыми людьми в России через 5 лет. В "топ Тинькова" вошли основатель Telegram Павел Дуров, сооснователи игровой компании Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы, а также гендиректор финтех-компании Revolut Николай Сторонский. Forbes обновил список богатейших людей Украины

Сейчас Дуров с состоянием в 3,4 миллиарда долларов занимает 30-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Дмитрий и Игорь Бухманы занимают 34-е и 35-е места (по 3,1 миллиарда долларов у каждого), а Сторонский находится на 89-м месте с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

"Я вижу тройку самых богатых людей в России через 5 лет следующим образом: кто там из них будет кто, я не знаю, но конечно, это Дуров, Сторонский, это братья Бухманы", — сказал Тиньков, выступая в соцсети Clubhouse.

По мнению банкира, привычные миллиардеры, которые сейчас находятся на первых 15 местах в рейтинге Forbes (в основном нефтяники и металлурги), со временем будут вытеснены бизнесменами из сферы мобильных цифровых технологий.

"Сейчас, на мой взгляд, тренд идет очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", — сказал Тиньков.