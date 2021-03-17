МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин подготовил новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, надеется на их утверждение в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Названы главные претенденты на получение средств из ФНБ

"Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены", — сказал Силуанов журналистам.

При этом он отметил, что в том случае, если не удастся быстро согласовать правила, у кабмина есть действующие правила. "Они (действующие правила — ред.) может быть менее современные, будем так говорить, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых, в первую очередь, заинтересованы предприниматели. Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или от объема заемных средств не более чем на 40%", — отметил Силуанов.

По его словам, финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику и так далее. "Если мы не сумеем быстро принять эти решения, а я думаю, мы все-таки сумеем это сделать, будем по старым", — указал министр.

По словам Силуанова, средства Фонда национального благосостояния должны вкладываться в окупаемые инфраструктурные проекты, например, в такой как высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Мне кажется, что это в первую очередь должны быть инфраструктурные проекты, окупаемые инфраструктурные проекты. ВСМ (Москва — Санкт-Петербург) один из таких", — сказал он.

Силуанов не стал говорить о том, сколько проектов потенциально может быть профинансировано из ФНБ. "Все зависит от объема проектов, понимаете. Есть наши оценки возможного участия ФНБ, если брать в меру консервативные оценки, то это где-то триллион рублей на три года. Но если посмотреть проекты, по которым целесообразно вкладывать средства ФНБ, то например, это проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, только один этот проект стоит 1 триллион рублей, весь проект. Если мы говорим о том, что он на 25% (будет профинансирован из ФНБ — ред.), то значительная часть уже может быть направлена на такого рода проект", — добавил он.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом планируется завершить к концу 2027 года, а в конце 2025 года предусматривается запуск в эксплуатацию участка до Твери.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД ведут разработку проектной документации ВСМ Петербург–Москва в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Стоимость ВСМ с учетом предоставления налоговых льгот оценивается в 1,39 триллиона рублей. Время в пути займет 2 часа 15 минут без учета остановок, говорили ранее в РЖД. По предварительным подсчетам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 миллиона человек.