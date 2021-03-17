МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил министр финансов Антон Силуанов. США расширяют торговые санкции против России

"А что будет, если будут какие-то еще дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с ЦБ, чтобы вопрос ликвидности ЦБ решал и помогал таким финансовым институтам. Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", — сказал министр, выступая на комитете Госдумы по финансовому рынку.

"Я уже говорил, что самое безопасное для нас — это не раздувать дефицит бюджета. Нет дефицита — нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных инвесторов", — добавил Силуанов.

Он напомнил, что в настоящее время иностранные инвесторы, несмотря на все ограничения, испытывают интерес к российским бумагам. По словам министра, с начала года нерезиденты приобрели порядка 20-25% всех размещенных бумаг.

"Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видимо хороший интерес. Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — заключил Силуанов.