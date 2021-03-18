МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам четвертого квартала прошлого года увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 2,45 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. HeadHunter рассказал, как россияне работали на новогодние праздники

В том числе выручка в российском сегменте выросла на 20,1% и составила 2,299 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 13,4%, до 1,16 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 47,4% против 49,5% годом ранее.

По итогам всего прошлого года выручка компании выросла на 6,3% по сравнению с 2019 годом и составила 8,3 миллиарда рублей.

По итогам текущего года компания прогнозирует рост выручки в диапазоне от 37% до 42%.