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2021
https://1prime.ru/finance/20210318/833263080.html
HeadHunter отчитался о выручке по МСФО в четвертом квартале
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Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам четвертого квартала прошлого года увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила... ПРАЙМ, 18.03.2021
выручка, отчетность, headhunter, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам четвертого квартала прошлого года увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 2,45 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В том числе выручка в российском сегменте выросла на 20,1% и составила 2,299 миллиарда рублей.
Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 13,4%, до 1,16 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 47,4% против 49,5% годом ранее.
По итогам всего прошлого года выручка компании выросла на 6,3% по сравнению с 2019 годом и составила 8,3 миллиарда рублей.
По итогам текущего года компания прогнозирует рост выручки в диапазоне от 37% до 42%.