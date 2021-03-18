МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Возможность распространения санкций США на российский госдолг заставляет Минфин задумываться о "противоядии": банкам могут предоставить ликвидность для выкупа ОФЗ. Вероятность того, что им придется направлять на выкуп госбумаг средства с депозитов граждан крайне невелика, но даже если она реализуется, клиентам бояться нечего, считают опрошеные "Прайм" эксперты. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

В случае введения санкций против российского госдолга Минфин будет договариваться с Центральным банком о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), а также привлекать к решению вопроса коммерческие банки, сообщил накануне министр финансов Антон Силуанов.

Сейчас на нерезидентов приходится 20–25% новых размещений ОФЗ. По данным Банка России, на 1 февраля иностранные инвесторы держали 23,4% всех ОФЗ (доля сократилась с 30,6% в середине 2020 года). "Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку видим хороший интерес к нему, — отметил Силуанов. — Тем не менее, если такие решения будут приняты, найдем ответ, для того чтобы профинансировать первоочередные расходы".

"Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", — сказал министр.

По его мнению, самое безопасное — не раздувать дефицит бюджета, поскольку если нет дефицита — нет необходимости в больших заимствованиях. В этом случае Россия сможет обойтись силами внутренних инвесторов, вкладывающихся в государственные бумаги, не привлекая иностранных.

В конце февраля Минфин сообщал, что объем госдолга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако его показатели не превысили безопасный уровень.

ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БЫЛО БЫ НА РУКУ

Возможные ограничения на российский госдолг теоретически могут повлиять на ликвидность российских банков, поскольку возможная его альтернативная "подпитка" со стороны финансовых институтов потребует дополнительных вливаний, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"А в условиях сформированного дефицита их ликвидности на фоне низкой ключевой ставки и нежелания розничных клиентов размещать свои средства с номинальной доходностью, не покрывающей инфляцию, этот риск мог бы принять реальные очертания", — отмечает доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Однако следует принимать во внимание два важных момента: во-первых, регулятор будет держать ситуацию под постоянным контролем и в случае критического недостатка фондирования у коммерческих банков с высокой долей вероятности выступит в качестве финансового донора. А во-вторых, риторика Банка России, изменившаяся в сторону вектора на ужесточение монетарной политики, скорее всего, найдет свое отражение в росте ключевой ставки. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

По мнению Чередниченко, в ближайших периодах мы, скорее всего, увидим поэтапное увеличение ключевой ставки, а значит, и выход из ситуации дефицита фондирования ресурсов для российской банковской системы: ведь тогда реальная доходность депозитов выйдет из отрицательной зоны.

В свете грядущего повышения ключевой ставки ЦБ желающих купить российский долг вполне хватает, добавляет руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

ДЕПОЗИТЫ В ОФЗ. ВОЗМОЖНО ЛИ?

Пожалуй, главная проблема заключается в том, что теоретически будущие санкции могут коснуться покупок госдолга. Тогда держатели облигаций могут начать массово их продавать. С учетом того, что две трети российского госдолга сейчас в портфелях нерезидентов, рынок ОФЗ ждет масштабный обвал, как, собственно, и рубль, подчеркивает Коган.

И в этой ситуации, даже если отечественные банки обяжут выкупать ОФЗ, они могут попросить это делать с привлечением дополнительной ликвидности от ЦБ. Так что и для банков это, по сути, ничем не грозит. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

На текущий момент юридически никаких предпосылок для того, чтобы вклады каким-то образом исчезали и превращались в гособлигации, нет и крайне маловероятно, что до этого дойдет, считает Коган.​

Но не исключено, что банки будут пытаться задействовать депозитные средства россиян для возможного выкупа ОФЗ. Это вопрос стратегии конкретных банковских институтов, касающийся исключительно структуры формирования ими своих портфелей активов и пассивов.

"И в таком распределении нет ничего страшного в случае, если в этой стратегии будут учтены риски неисполнения обязательств перед своими контрагентами — физическими лицами", — считает Чередниченко.

Но и здесь возникает уровень дополнительного контроля со стороны ЦБ, что фактически исключает возможные проблемы в случае использования депозитных средств физлиц на финансирование госдолга, заключил он.