МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средний размер ипотечных кредитов в России по итогам февраля 2021 года составил 2,92 миллиона рублей, увеличившись в сравнении с январем на 4% и почти на 15% за год, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперт объяснил замедление ипотечного бума

"Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. После снижения весной прошлого года, в дальнейшем он не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

Кроме того, отмечается в нем, снижение ставок привлекло на рынок заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), которым банки готовы предоставлять займы на более значительные суммы.

По данным бюро, лидером по среднему размеру ипотечного кредита среди регионов остается Москва с рекордным показателем 6,41 миллиона рублей (+21% к февралю 2020 года). За ней идут Подмосковье (4,67 миллиона рублей, +22%), Санкт-Петербург (3,87 миллиона рублей, +16%), Приморский край (3,36 миллиона рублей, +2%) и Ленинградская область (3,22 миллиона рублей, +14%).

Самый значительный прирост показателя продемонстрировали Воронежская (+24%, 2,45 миллиона рублей) и Тюменская области (+22%, 2,54 миллиона рублей), добавляется в сообщении.