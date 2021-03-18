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2021
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Сумма переводов из дальнего зарубежья в Россию выросла почти вдвое
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Средняя сумма денежного перевода через платежные системы, отправленного из дальнего зарубежья в Россию, по итогам января по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое, выяснило... ПРАЙМ, 18.03.2021
денежные переводы, россия, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средняя сумма денежного перевода через платежные системы, отправленного из дальнего зарубежья в Россию, по итогам января по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
Статистика учитывает денежные переводы через системы Blizko (с января по апрель 2020 года), Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".
Так, в начале прошлого года из стран дальнего зарубежья в Россию отправляли в среднем по 170 долларов, а в этом сумма одной операции подросла до 313 долларов. Сумма одного перевода, отправленного из СНГ, наоборот, несколько снизилась и составила 352 доллара против прошлогодних 362 долларов.
При этом все отправители переводов за рубеж из России за год стали несколько "скупее". Так, в дальнее зарубежье уходило в среднем на 25% меньше (480 долларов против 638), а переводы в СНГ снизились на 18% (с 276 до 226 долларов).