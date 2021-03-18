МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средняя сумма денежного перевода через платежные системы, отправленного из дальнего зарубежья в Россию, по итогам января по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Статистика учитывает денежные переводы через системы Blizko (с января по апрель 2020 года), Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".

Так, в начале прошлого года из стран дальнего зарубежья в Россию отправляли в среднем по 170 долларов, а в этом сумма одной операции подросла до 313 долларов. Сумма одного перевода, отправленного из СНГ, наоборот, несколько снизилась и составила 352 доллара против прошлогодних 362 долларов.

При этом все отправители переводов за рубеж из России за год стали несколько "скупее". Так, в дальнее зарубежье уходило в среднем на 25% меньше (480 долларов против 638), а переводы в СНГ снизились на 18% (с 276 до 226 долларов).