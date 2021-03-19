МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация вошла в первую тройку развивающихся стран по дивидендной доходности акций, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "ВТБ Капитала". Банк рассказал о разрушительном влиянии биткоина на экологию

Российские компании оказались в лидерах по дивидендной доходности в числе развивающихся рынков.

Прогноз для них на ближайший год — приближается к 8%.

Россия в этом рейтинге проигрывает Пакистану (первое место) и выигрывает у Греции и Чехии.

Отмечается, что рынок российских акций оказался одним из наиболее привлекательных с точки зрения ожидаемых дивидендных доходностей в перспективе ближайшего года.

Всего в рейтинг вошли 27 развивающихся стран из индекса MSCI EM, отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

Дивидендная доходность для бумаг из индекса MSCI Russia на основе консенсус-прогноза Bloomberg составляет 7,95% в течение следующих 12 месяцев. Об этом говорится в презентации главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Среди других развивающихся экономик выше дивидендная доходность по рынку акций только в Пакистане. Это 8,8%годовых.

Превышает порог в 6% — только в двух странах. Это Греция (6,9%) и Чехия(6,2%).

В среднем по развивающимся странам показатель составляет 2,4%. Для сравнения: в США прогнозируемая дивидендная доходность на год — 1,6%.