МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Блумберг: Трамп за время президентства потерял $700 миллионов

Самые сильные потери из десятки понес глава Tesla Илон Маск — его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда долларов, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes. Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно — его состояние сократилось на 525 миллионов долларов до 162,6 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос, но его состояние по итогам четверга тоже заметно упало — на 5,7 миллиарда долларов, до 178,1 миллиарда долларов. На четвертой и пятой строчки рейтинга находятся основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за стуки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов) соответственно.

Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета — на 505 миллионов долларов, он находится на шестой строчке рейтинга.

По данным рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов. Маск, по данным BBI, потерял за день 11,1 миллиарда долларов, оставшись при этом на второй строчке рейтинга после Безоса. Третью строчку занимает Гейтс, четвертую и пятую — Арно и Цукерберг соответственно.

Падение состояния миллиардеров объяснимо распродажами на американских фондовых рынках. Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%. Падение индексов произошло на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений, а также данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране. Акции Tesla в четверг упали в цене на 6,9% до 653,16 доллара за бумагу.