МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 45,3% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 28,344 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении компании. Ритейлер "Лента" меняет формат работы

Показатель EBITDA компании в прошлом году увеличился на 15,2% — до 243,622 миллиарда рублей, выручка — на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей.

Наблюдательный совет компании X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 30 миллиардов рублей, или 110,49 рубля на глобальную депозитарную расписку (GDR).

"Наблюдательный совет Х5 рекомендовал произвести вторую, итоговую выплату дивидендов за 2020 год в размере 30 миллиардов рублей, или 110,49 рубля на GDR. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2020 года, общий объем дивидендов за год достигнет 50 миллиардов рублей, или 184,13 рубля на GDR, что составляет 176,4% чистой прибыли по МСФО 16", — говорится в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2020 года достигло 17 707. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.