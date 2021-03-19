МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в прошлом году увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 38,1 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации. Банк России отозвал лицензию у "ЮМК банка"

"Чистая прибыль банка за 2020 год составила 38,1 миллиарда рублей (рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом), что является рекордным показателем для Райффайзенбанка. В четвертом квартале банк заработал 10,1 миллиарда рублей (+11,9% г/г и +9,8% кв/кв)", — говорится в сообщении.

Рентабельность капитала банка составила более 20% как за весь год, так и за четвертый квартал. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6%, за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3%), и ипотечного кредитования (+8,4%), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка.

Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2% и составляет более 50% от общего объема средств клиентов. Чистый процентный доход вырос на 7% и составил 61,5 миллиарда рублей. Годовой рост был обусловлен снижением расходов по процентным и валютным свопам, а также снижением расходов на срочные депозиты.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.