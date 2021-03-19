МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российские банки будут постепенно повышать ставки как по депозитам, так и по кредитам, вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

"Начиная с февраля 2021 года, регулятор давал сигналы о том, что на ближайших заседаниях возможно незначительное повышение ключевой ставки. Увеличив ставку на 25 б.п., впервые с 2018 года, Центробанк дал положительную оценку темпам восстановления российской экономики и потребительского спроса, который влияет на ВВП страны", — отметил эксперт.

В частности, такая коррекция процентной ставки со стороны регулятора позволит сдержать инфляцию в рамках прогнозных показателей. Именно поэтому цикл смягчения денежно-кредитной политики был поставлен на паузу, добавил собеседник агентства.

"Население может взять кредит сейчас, если он действительно нужен в том или ином случае, занимать средства просто так, на будущее — не стоит", — пояснил Сигал.