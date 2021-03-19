МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за 2020 год дивиденды в размере 18,7 рубля на акцию, или рекордные 56% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 23 апреля

"Сегодня набсовет поддержал предложение менеджмента компании о выплате дивидендов на уровне прошлого года. Это в процентном соотношении 56% — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году", — сказал он. Таким образом, общий объем дивидендных выплат составит около 422,4 миллиарда рублей.

Выплаты акционерам и в бюджет придут в мае месяце, добавил Греф.

Глава Сбербанка в начале марта сообщил, что менеджмент банка планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в 55,7% чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Нерезидентам, по данным банка, в капитале принадлежит 43,5%, юрлицам-резидентам — 2,27%, частным инвесторам — 4,23%.