МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу мог бы сразу поднять ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, реагируя как на внутренние, так и внешние вызовы, но принял взвешенное решение, сказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

"Инфляция (в России — ред.) вышла на очередной рекорд по последним данным — уже ближе к 6%, что существенно выше таргета (целевого показателя Центрального банка), и ЦБ вынужден свою денежную политику пересматривать в сторону небольшого ужесточения. Это не значит, что она стала жесткой, шаг в 0,25 п.п. — это, скорее, такой индикатив, первый шажочек наверх, достаточно умеренное решение", — сказал он. Центробанк прогнозирует максимальный рост инфляции в марте

"Можно было бы поднять и на 0,5 п.п., но было бы не совсем понятно, что дальше будет. А пока мы думаем, что в апреле будет очередное повышение на 0,25 п.п. или на 0,5 п.п., если данные будут говорить о том, что инфляция продолжает разгоняться. Здесь неожиданного не было", — сказал добавил эксперт.

Он также напомнил, что накануне центральные банки Турции и Бразилии резко подняли ставки. "Мы наблюдаем примерно одну и ту же историю во всех развивающихся экономиках, которые понижали ставки для того, чтобы максимально облегчить восстановление экономики, но сейчас столкнулись с тем, что по всему миру процесс подъема цен на продукты, прежде всего, на товары разгоняет инфляцию, и это сказывается на развивающихся экономиках, и это то, что сейчас происходит в России", — пояснил он.

По его наблюдению, решение ЦБ по ставке не совпало с консенсусами, так как мнения аналитиков были собраны в начале недели, когда они, ориентируясь, в том числе, и на интервью зампреда ЦБ Алексей Заботкин, полагали, что регулятор не поднимет ставку в марте.