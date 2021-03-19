МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 19 марта. Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ отразится на кредитах

"Экономика растет быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса… Мы ожидаем дальнейшего роста экономики. Поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ", — сказала глава Банка России.

Набиуллина считает, что можно ожидать дальнейшего экономического роста.

Поддержку российской экономике окажет вакцинация граждан от коронавирусной инфекции, сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что ЦБ выступает за завершение льготных госпрограмм по кредитам после острой фазы кризиса. Постоянные программы экономической помощи должны быть адресными, считает Набиуллина.

"На денежно-кредитные условия значимое влияние оказывают льготные программы кредитования, реализуемые правительством. Дополнительное смягчение, которое они дают, зависит от объемов программ, размеров субсидирования и срочности кредитных инструментов, на которые они распространяются. Когда их объемы велики, это означает, что ЦБ вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующий достижению целей по инфляции", — сказала глава Банка России. В ООН улучшили прогноз роста мировой экономики на текущий год

"Именно поэтому мы считаем необходимым, чтобы всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки были завершены после преодоления острой фазы экономического спада, и настаиваем, что какие-либо программы постоянного действия могут носить только ограниченный и адресный характер. В противном случае за них заплатит не только бюджет, но и большая часть экономики, которая столкнется с более высоким уровнем процентных ставок", — отметила она.

Возвращение Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, сказала глава ЦБ. Если его откладывать, потребуется еще большее повышение ключевой ставки, заявила Набиуллина.

Экономика вернется к докризисному уровню уже в 2021 году, заявила глава ЦБ.

Ранее в пятницу в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров отмечалось, что восстановление экономической активности в РФ происходит быстрее, чем ожидалось ранее.

"Мы ожидаем, что рост продолжится и также ожидаем, что (экономика — ред.) вернется к докризисному уровню до конца этого года", — сказала Набиуллина.

Она также добавила, что Банк России уточнит свой прогноз по росту ВВП в апреле.

"Мы свой прогноз по росту ВВП так же будем уточнять в апреле, мы ожидаем, что рост продолжится", — сказала она.

Текущий прогноз Банка России предполагает, что рост ВВП РФ в 2021 году составит 3-4%, в 2022 и 2023 годах — 2,5-3,5% и 2-3% соответственно.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года