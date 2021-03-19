МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Введение санкций США на госдолг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина констатировала пик инфляции в России

Банк России готов предоставлять ликвидность банкам вне зависимости от целей использования, ее можно направлять, в том числе и на поддержание рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций на госдолг, отметила глава регулятора.

Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ведомство в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку ОФЗ. О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщало в начале марта агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Мы готовы, у нас есть все инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору, вне зависимости от того, куда банковский сектор будет направлять эту ликвидность", — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос.

"Их (инструментов — ред.) достаточно, здесь никаких специальных договорённостей не надо, мы никоим образом не предполагаем целевое предоставление ликвидности", — пояснила глава ЦБ.

При этом она отметила, что в целом ликвидности на рынке хватает. "У нас сейчас сектор в профиците, и профицит ликвидности составляет где-то примерно 1,8 триллиона рублей", — добавила глава регулятора.