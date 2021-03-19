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В России выросла долговая нагрузка по кредитам и ипотеке
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Средний уровень долговой нагрузки россиян по выданным необеспеченным потребкредитам в четвертом квартале 2020 года вырос до 62% с 61% кварталом ранее, по ипотеке — до 56% с 54%,... ПРАЙМ, 19.03.2021
долговая нагрузка, цб рф, новости, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Средний уровень долговой нагрузки россиян по выданным необеспеченным потребкредитам в четвертом квартале 2020 года вырос до 62% с 61% кварталом ранее, по ипотеке — до 56% с 54%, говорится в сообщении регулятора.
"Банки в целом сохраняют стандарты кредитования. Средний уровень долговой нагрузки физических лиц по вновь выданным необеспеченным потребительским кредитам в четвертом квартале 2020 года составил 62% (в третьем квартале — 61%)", — сообщил регулятор.
Отмечается, что небольшое повышение среднего уровня показателя долговой нагрузки заемщика в четвертом квартале 2020 года не несет угроз финансовой стабильности и произошло из-за возврата отдельных банков к стандартам кредитования, которые наблюдались до начала пандемии.
"Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в четвертом квартале, составила 56% (в третьем квартале — 54%)", — добавил регулятор.
При этом практически неизменной осталась доля предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в общем объеме выданных ипотечных кредитов — 31,8% в четвертом квартале против 31,7% в третьем квартале.