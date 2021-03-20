МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы "по ошибке", о самых распространенных видах этой аферы РИА Новости рассказали эксперты и представители банков. Эксперт научил, как использовать смартфон несколько дней без подзарядки

В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы "ошибочного" перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть. А позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор, напоминает глава службы информационной безопасности ГК "Элекснет" (входит в группу МКБ) Иван Шубин.

Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. "Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили", — отмечает он.

Еще одна вариация данной схемы: мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги. Затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности – период, в который можно вернуть платёж, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы. "Жучки" в трубке. Кто будет следить за нашими беседами по телефону

При этом, по ее словам, часто мошенники с помощью "ошибочного" перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже "чистый". В данном случае, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.

А если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте, пояснила Спиридонова.

Эксперты указывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом. Для начала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле — проверить баланс счёта, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.