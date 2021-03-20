МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Спрос на ипотечные кредиты в РФ может быть скоро исчерпан без роста доходов граждан, заявил на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. В России выросла долговая нагрузка по кредитам и ипотеке

По его словам, значительный рост ипотеки в России за последнее время связан прежде всего с субсидированием со стороны правительства ипотечного кредитования и с закрытием участия граждан в строительстве жилья через прямое финансирование строительных компаний. "Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но тем не менее количество денег граждан снизилось в этой отрасли", — отметил он.

"Конечно, впереди цифровая ипотека, зеленая ипотека, то есть рынок будет развиваться. Что на это повлияет? На это повлияют в принципе социальные изменения человека к собственности. Мы видим, что ментально собственность не является тем фетишем, и что все больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду", — сказал он.

"Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Поэтому финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье", — добавил Швецов.