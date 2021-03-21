МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мошенничества с якобы ошибочными переводами несут угрозу не только средствам банковского клиента, но и могут втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод от неизвестного, который требует его вернуть, РИА Новости рассказали в Банке России и кредитных организациях.

Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Такие схемы используются для последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом, пояснили суть аферы в Промсвязьбанке (ПСБ). Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на грядущей неделе

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом, рассказал замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин. По его словам, клиент ни в коем случае не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом", — заявили в банке "Ак Барс".

В Банке России рекомендовали придерживаться нескольких простых правил. "Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", — указал регулятор.

При этом получившему деньги клиенту, в свою очередь, надо также позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно, заявили в ЦБ.