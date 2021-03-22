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Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на понедельник
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Курс биткоина в понедельник останется стабильным, может лишь немного вырасти и приблизиться к отметке в 58 тысяч долларов за монету, соответствующий прогноз высказал РИА Новости... ПРАЙМ, 22.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина в понедельник останется стабильным, может лишь немного вырасти и приблизиться к отметке в 58 тысяч долларов за монету, соответствующий прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Находясь в относительной стабильности, первая криптовалюта, похоже, нашла свое равновесие, которое длится уже не первый день. В связи с этим к вечеру понедельника мы ожидаем курс в примерно тех же диапазонах с незначительным повышением и возможным приближением к отметке в 58 000 долларов за монету", — сказал он.
Биткоин 13 марта в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта он падал до 53 271 доллара, то есть на 13,9%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.
В понедельник утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 57,6-57,7 тысячи долларов.