МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина в понедельник останется стабильным, может лишь немного вырасти и приблизиться к отметке в 58 тысяч долларов за монету, соответствующий прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Находясь в относительной стабильности, первая криптовалюта, похоже, нашла свое равновесие, которое длится уже не первый день. В связи с этим к вечеру понедельника мы ожидаем курс в примерно тех же диапазонах с незначительным повышением и возможным приближением к отметке в 58 000 долларов за монету", — сказал он. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Биткоин 13 марта в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта он падал до 53 271 доллара, то есть на 13,9%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.

В понедельник утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 57,6-57,7 тысячи долларов.