МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Средний размер выданных потребительских кредитов в феврале текущего года увеличился на 32,7%, до рекордных 264,8 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом и по сравнению с предыдущим месяцем средний чек потребкредита вырос существенно – на 17,7% (в январе 2021 года – 225 тысяч рублей). В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в феврале 2021 года составил 631 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В феврале 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (537,2 тысячи рублей), Московской области (416,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (367,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО — Югре (335,2 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (262,1 тысячи рублей). Рейтинг крупнейших банков по активам на 1 февраля 2020 года

При этом в феврале самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Московская (+29,8%) и Воронежская (+22,8%) области, а также Москва (+20,3%), Самарская область (+19,9%) и Татарстан (+19,9%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Приморском крае (+1,5%), Волгоградской области (+8,9%) и Хабаровском крае (+9,3%).

"После нескольких месяцев относительной стабильности в феврале 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос, обновив рекордные уровни. Стоит отметить, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.